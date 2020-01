Pokémon Epée et Bouclier - Des Magicarpe shiny pour le nouvel an

Pokémon Epée et Pokémon Bouclier ont décidé de célébrer le nouvel an à leur manière. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais de plus en plus de raids Dynamax proposent d'affronter des... Magicarpe. Si cela pouvait passer pour une petite blague des développeurs, il n'en est rien, car la probabilité que lesdits Magicarpe soient shiny (chromatiques) est plus élevée que la moyenne. L'occasion idéale pour mettre la main sur votre premier Pokémon chromatique dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier... ou dans un jeu Pokémon tout court !

Bref, si ces beaux Magicarpe dorés vous font de l'oeil, pensez à farmer tous les raids qui s'offrent à vous, et à connecter votre jeu à internet pour participer aux raids de vos amis. Cet évènement très spécial se terminera le vendredi 3 janvier à 23h59 . Pour vous aider à la capture de ces Pokémon, vous pouvez également recevoir 19 Scuba Balls via le menu Cadeau Mystère en entrant le code suivant : 0T0SH1DAMA.