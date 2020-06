Pokémon Epée & Bouclier DLC : guide pour attraper les 150 Taupiqueur

C'est l’événement du moment sur Nintendo Switch. Pokémon Epée / Bouclier a eu droit à son premier DLC, L'île solitaire de l'Armure, qui fait partie d'un pass d'extension en deux parties (voir ici pour les détails.) Au programme, une nouvelle zone à découvrir (façon Terres Sauvages), une nouvelle mini intrigue, de nouveaux personnages, de nouveaux Pokémon et des petites surprises ici ou là... Le DLC renferme aussi une mini-quête qui consiste à retrouver près de 150 cornichons Taupiqueur qui sont cachés un peu partout. Si la quête n'est pas très difficile, vous pouvez malgré tout galérer à tous les déterrer... Heureusement, on trouve désormais sur le net pas mal de vidéos pour vous aider. Notamment sur la chaîne Youtube MonkeyKingHero sur laquelle on trouve plusieurs vidéos qui détaillent zone par zone les endroits on se terrent les Taupiqueur. Retrouvez les ci-dessous.

Pour vous aider à vous y retrouver, chaque vidéo est placée (logiquement!) sous le titre de sa zone en français.

Plaine salutation

Forêt Flexion

Lande Boldair

Lagune Circulaire

Plaine des Efforts

Caverne Pugnacité

Route de l’Épreuve

Plage de l’Épreuve

Sable de Kudsac

Grotte du Pugilat

Mer Calméole

Voie des étirements

Îlot Calméole

Mer isol'Îlots

Mer Align'l'Îlots

Mer Eau-Hisse

Pour rappel, le Pass d'extension de Pokémon Epée / Bouclier est disponible à l'achat sur l'eShop de la Nintendo Switch pour la somme de 29.99€. Il contient le DLC1 : L'île solitaire de l'Armure (ICI) qui est donc désormais disponible et le DLC 2 Les terres enneigées de la Couronne (LA) qui sortira cet automne. Notez que les deux DLC ne peuvent pas être achetés séparément. Pour en savoir plus sur le jeu, n'oubliez pas que notre test complet du jeu est toujours à lire ICI.

Source : Youtube