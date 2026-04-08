Pokémon Champions : le nouveau jeu de combat Pokémon disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch

Pour fêter les 30 ans de la licence Pokémon, un nouveau jeu Pokémon est disponible en téléchargement gratuit sur l'eShop de la Nintendo Switch. En attendant nos premières impressions, retrouvez la rpésentation du jeu ci-dessous;

Notez que le jeu sortira plus tard sur plateformes mobiles mais pour le moment n'est disponible que sur Nintendo Switch

Pokémon Champions arrive sur Nintendo Switch et les appareils mobiles compatibles ! Prenez part à des combats de Pokémon traditionnels aux mécaniques familières telle que les types de Pokémon, les talents et les capacités pour retrouver la richesse et la variété des stratégies de combat connues et appréciées des Dresseurs et Dresseuses. Pokémon Champions prend aussi en charge les combats multiplateformes entre Nintendo Switch et les appareils mobiles compatibles. Mesurez-vous à des adversaires du monde entier lors de combats classés ou amusez-vous sans pression dans les combats amicaux. Vous pouvez aussi organiser des combats privés pour jouer avec vos proches ! Pokémon Champions est aussi compatible avec Pokémon HOME, un service sur le cloud pour Nintendo Switch et appareils mobiles compatibles qui permet de faire équipe avec certains Pokémon des jeux de la série Pokémon et de Pokémon GO.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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