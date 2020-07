Pas de points d'expérience dans Paper Mario : The Origami King

Paper Mario : The Origami King est le "grand jeu" Nintendo du mois sur sur la Nintendo Switch. En attendant de vous donner notre avis définitif dans notre test complet, nous avons publié aujourd'hui notre preview du jeu à lire ici. Si globalement le jeu a l'air fun et varié, sa filiation avec Paper Mario : Color Splash semble évidente et donc, contrairement à ce que beaucoup de fans espéraient, le jeu ne renoue pas avec le côté RPG des premiers opus... D'ailleurs, le jeu n'a pas de niveau à faire monter ni de points d'expérience ce qui constitue assurément une grosse déception pour tous celles et ceux qui voulaient croire que Mario RPG était de retour surtout que le jeu nous paraît très facile... Les combats ont été cependant repensés et mis sur des cercles à faire tourner et coïncider pour créer des chaînes d'ennemi, ce qui n'est pas un mal tant ceux des derniers épisodes avaient déçus.

Evidemment, on réserve notre avis définitif avec notre test... En attendant les previews publiées par la presse général sont plutôt bonnes tout comme la première note attribuée au jeu-voir ici.