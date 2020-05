Paper Sonic sur les traces de Paper Mario

Paper Mario est une série de jeux étonnants et décalés dans lequel Mario est fait d'une feuille de papier. Le premier titre est sorti en 2000 sur N64 et on ne va pas vous en faire tout un plat : on adore ! Si malheureusement, les derniers opus ont eu tendance à s'éloigner et simplifier la formule originelle : le concept, les univers et l'humour particulier et très inhabituel pour un jeu Mario font qu'aujourd'hui encore les fans répondent toujours présent !

La licence est devenue tellement emblématique que beaucoup de joueurs aimeraient bien que son concept soient repris avec d'autres licences... On vous a déjà montré Paper Zelda : A Crafted Parody (voir ici) et Paper StarFox 64 (voir là) et ce n'est pas fini puisque voilà qu'aujourd'hui, grâce à un (selon sa propre description sur Twitter) "petit animateur qui aime essayer de nouvelles choses" (et aimerait aussi vivre de son métier) on découvre un autre héros de jeux vidéo à la sauce papier (mais garantie sans boulettes) : Paper Sonic ! Retrouvez ce nouvel héros dans de courtes vidéos ci-dessous même s'il y a peu de chance de voir un tel jeu sortir un jour...

Pour rappel, Paper Mario se prépare à revenir avec Paper Mario : The Origami King dès le 17 juillet 2020 sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur ce nouvel opus prometteur, rendez-vous dans notre news spéciale.