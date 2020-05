Paper StarFox 64 : quand StarFox 64 rencontre Paper Mario

Le mois dernier , on vous a présenté un étonnant "fan-made" mélangeant Zelda et Paper Mario : Paper Zelda : A Crafted Parody (voir ici) qui était très réussi et qui, on l'espère, donnera des idées à Nintendo... Aujourd'hui, on vous présente un autre mash-up toujours avec Paper Mario mais cette fois mélangé à StarFox 64. L'association est, de prime abord, peut-être moins percutante mais elle fonctionne tout de même très bien- même si, comme toujours, nous vous en laissons juge avec la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, le nouveau Paper Mario est attendu d'ici peu... En effet, Paper Mario : The Origami King sera disponible dès le 17 juillet 2020 sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur ce nouvel opus prometteur, rendez-vous dans notre news spéciale.