Paper Mario : The Origami King : détails et nouvelles images inédites

Paper Mario : The Origami King est le prochain "gros" jeu de Nintendo attendu le mois prochain sur Nintendo Switch. Un titre qui a la lourde tâche de renouer le contact avec les gamers, perdu après les épisodes 3DS que l'on accuse souvent d'avoir trop simplifié et affadi la formule originale de la licence et un épisode Wii U, Paper Mario : Color Splash certes excellent mais là encore à mille lieux de l'aspect RPG et de l'humour décalé et décapant des premiers opus (voir notre test du jeu Wii U qui est toujours à lire ICI) En attendant, Nintendo continue de faire la promotion du titre en présentant ses personnages et ses différents mécanismes.

Récemment, un nouveau trailer (que vous pouvez retrouver ici) a dévoilé quelques mini jeux, différentes régions, des boss mais aussi certains nouveaux partenaires de Paper Mario. Pour rappel, dans ce nouvel opus, le roi Olly transforme le Princesse peach en origami et empaquette son château avec cinq serpentins géants que Mario doit alors découper un par un en se rendant dans cinq environnements différents : une source forestière, une montagne automnale, un manoir plein de ninjas, un réseau d’égout souterrain et un oasis perdu en plein désert. Bourrés d'énigmes, de pièges et de mini-jeux, chaque environnement est l'occasion pour Mario d'utiliser de nouveaux pouvoirs mais aussi de bénéficier de l'aide d'alliés inattendus comme Olivia, la sœur d'Olly, un Bomb-omb amnésique, un professeur Toad ou encore Kamek...

Chaque partenaire a la possibilité de se battre aux côtés de Mario avec ses propres spécificités dans des combats à 360°. Dans une vidéo publiée sur le site officiel japonais du jeu (que vous pouvez retrouver ci-dessous) on découvre qu'Olivia peut, par exemple, se transformer en une tortue géante qu'à priori, Mario a vaincu quelque temps auparavant... En attendant d'autres détails, retrouvez justement dans la vidéo ci-dessous différentes séquences inédites ainsi que de nouvelles images du jeu.