Paper Mario : The Origami King - découvrez une multitude d'informations en vidéo

Attendu pour le 17 juillet 2020 sur Nintendo Switch, Paper Mario : The Origami King fait encore parler de lui. En effet, c'est par le biais de la chaîne Youtube officielle de Nintendo qu'une vidéo dévoilant de plus amples informations sur ce titre a été publiée. Cette vidéo nous permet d'en apprendre plus sur l'univers :

Les différentes régions que l'on pourra explorer

Sur les alliés qui accompagneront Mario (Bobby la Bob-omb, Professeur Toad et d'autres à découvrir)

Ses multiples mini-jeux

Son nouveau système de combat

Un aperçu des différents boss

Et pleins d'autres informations ...

Sans plus tarder nous vous invitons à visionner la vidéo en question ci-dessous. Est-ce que ces informations supplémentaires vous ont séduit ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Source : Youtube