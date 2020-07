Paper Mario : The Origami King reçoit un nouveau trailer commercial

Si comme nous vous attendez avec impatience le prochain opus de la série Paper Mario à savoir Paper Mario : The Origami King, alors cette news est faite pour vous. Nous apprenons aujourd'hui via la chaîne Youtube officielle de Nintendo qu'une nouvelle vidéo à but commercial a été publiée. Sans plus tarder, nous vous invitons à visionner ce trailer ci-dessous.

De plus, si cela vous intéresse, Paper Mario : The Origami King s'est offert deux autres trailers commerciaux japonais que vous pouvez retrouver ici histoire de nous faire patienter avant sa sortie officielle le 17 juillet 2020 sur Nintendo Switch.

