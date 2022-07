Reggie Fils-Aimé explique pourquoi la Wii U n'a jamais utilisé deux GamePad à la fois

Sortie en 2012, la Wii U fait partie des flops commerciaux de Nintendo. La console a dés sa présentation lors de l'E3 2011 accumulé les déconvenues et ça ne s'est jamais arrangé (on vous a déjà expliqué tout ça maintes fois, notamment ICI.) Pourtant, la console avait du potentiel et certains de ces titres sont même aujourd'hui considérés comme des classiques. Ils ont, pour la plupart, d'ailleurs, été porté sur Nintendo Switch où ils ont contribué pleinement à son succès. Cependant, avec le recul, on peut considérer la Wii U comme un brouillon de la Nintendo Switch- qui apparaît comme la parfaite synthèse de toutes les consoles Nintendo sorties jusqu'à présent, et il fallait, peut-être que Nintendo passe par là... L'un des problèmes de la Wii U, c'est que de nombreuses promesses n'ont jamais été tenues. Par exemple, la puissance de la console entrevue lors des premières présentations a été nettement revue à la baisse sans aucune explication et les applications censées mettre en avant le GamePad ne sont soient jamais sorties, soit elles n'ont jamais été utilisées correctement. La console devait en outre permettre l'utilisation de deux GamePad à la fois, ce qui n'arrivera, là encore, jamais... A ce propos, dans un entretien avec la chaîne Youtube MinnMax, Reggie fils-Aimé, l'ancien président de Nintendo of America a expliqué pourquoi. Et ça tombe sous le sens. Non seulement la Wii U n'avait pas une base suffisamment importante pour que cette idée se concrétise mais surtout Nintendo n'a pas trouvé de jeu qui la justifie et l'utilise intelligemment. Retrouvez la retranscription du passage de l'interview ci-dessous publiée par le site Nintendo Everything ainsi que la vidéo de MinnMax.

Ce qui était intéressant, c'est qu'avec la Wii U, il y avait un plan de développement complet pour toutes les interactions intéressantes et toutes les capacités intéressantes que le système pouvait faire. Et donc, dans ce cas, techniquement, plusieurs GamePad pourraient-ils communiquer avec la Wii U ? La réponse était oui, mais la base d'installation n'a jamais été assez grande pour que ce type d'implémentation ait un sens. Et surtout, la société n'a pas créé un jeu où vous aviez besoin d'un autre GamePad pour vivre une expérience formidable. Le développement n'a tout simplement jamais eu lieu et la durée de vie de la Wii U a fini par être si courte qu'elle ne s'est jamais concrétisée.

De toute façon, est-ce que c'était bien utile et est-ce que cela aurait changé quoique ce soit au destin de la Wii U ? Comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

