Nintendo SWITCH 2 : la console Nintendo la plus chère et le plus grand lancement de console de tous les temps ?

Logiquement, si vous êtes un fan de Nintendo (et même plus largement de jeux vidéo), vous avez déjà noté la date du 2 avril 2025 afin de ne pas rater le Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2.

Nintendo a déjà présenté la console avec un court trailer qui nous a permis de constater que la nouvelle console était assez proche de la Switch actuelle mais il reste énormément de questions sans réponses : spécificités, puissance, line-up, date de sortie, prix...

Autant dire que le suspens est total et la hype, à son comble. Il faut dire que Nintendo a pris son temps. La Nintendo Switch est sortie le 3 mars 2017 et vient donc de fêter ses huit ans . C'est du jamais vu.

En attendant le Jour J, Bloomberg a eu l'idée de consulter plusieurs analystes en lien avec Nintendo afin qu'ils évaluent la situation et livrent leurs pronostics.

Tous s'attendent à un lancement grandiose et peut-être même "au plus grand lancement de console de tous les temps".

Serkan Toto, du cabinet de conseil Kantan Games, s'attend à "une excellente gamme de logiciels dès la première année " incluant un nouveau Mario 3D et le nouveau Mario Kart (en même temps, c'est ce qui s'est passé sur Switch et 3DS). Il s'attend aussi à ce que les tiers répondent présent avec Call of Duty disponible au lancement.

Hiroshi Yamashina de chez Macquarie Capital pense que Nintendo a vu les choses en grand en assurant dès le premier jour, un stock d'environ 6 à 8 millions de Nintendo SWITCH 2.

En ce qui concerne le prix attendu de la nouvelle console, il varie d'un analyste à l'autre de 400 à 499€ et certains s'attendent à ce que la Nintendo SWITCH 2 soit la console Nintendo la plus chère jamais sortie. Un prix qui pourrait être gonflé (aux Etats-Unis du moins) à cause des nouveaux droits de douanes imposés par la nouvelle administration américaine. Pour autant, peu importe le prix de la console, tous les analystes s'attendent à un très gros succès.

Evidemment, à ce stade, ce ne sont que des prédictions et si, comme nous, vous avez déjà vécu plusieurs sorties de nouvelle console, vous savez qu'un grain de sable a vite fait d'enrayer la belle machine d'un succès annoncé.

Encore un peu de patience, et on devrait y voir plus clair. D 'ici là, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife