Nintendo Store : la boutique Nintendo change de nom
BREAKING NEWS : arrêtez tout.
A compter du 27 mai, la boutique Nintendo, jusque-là nommée My Nintendo Store va être renommée en Nintendo Store. Pas d'autres changement à attendre, la boutique en ligne prend juste le nom des boutiques réelles. Rassurez-vous, donc, vous pourrez toujours vous acheter ce magnifique plat à gratin Pikmin.
À compter du mercredi 27 mai 2026, le My Nintendo Store sera renommé Nintendo Store. Ce changement n'aura aucune incidence sur le service ou nos produits.
En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
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À compter du mercredi 27 mai 2026, le My Nintendo Store sera renommé Nintendo Store. Ce changement n'aura aucune incidence sur le service ou nos produits. pic.twitter.com/C6WolZbxX1— My Nintendo Store France (@NintendoStoreFR) May 11, 2026