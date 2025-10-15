Nintendo réagit à la cyberattaque revendiquée par Crimson Collective

Il y a quelques jours, Crimson Collective, un groupe de hackers connu pour rançonner de grands groupes après leurs avoir volé des données, a affirmé, capture d'écran à l'appui, avoir infiltré les systèmes internes de Nintendo et capter diverses ressources et aperçus de projets...

Jusqu'à présent, Nintendo n'avait pas réagi et certains spécialistes du domaine se demandaient si le collectif ne cherchait pas avant tout à se faire connaître et à établir sa crédibilité... On vous a déjà fait un résumé de cette affaire vous permettant de plonger dans le monde trouble des cyberattaques.

S'il reste encore des zones d'ombre, Nintendo s'est finalement exprimé sur cette affaire dans les pages du site japonais Sankei.

Apparemment, il y a bien eu une attaque mais elle n'aurait pas eu trop d'incidence car elle n'aurait touché que certains serveurs externes affichant le site web de Nintendo. Ainsi, il n'y aurait pas de préjudice pour les clients ni d'intrusion dans l'entreprise.

Nous n'avons constaté aucune fuite d'informations personnelles, ni aucune divulgation d'informations relatives au développement ou aux activités commerciales.

Depuis plusieurs semaines , les cyberattaques visant des entreprises japonaises via des "ransomware" (logiciels de rançon) se multiplient. Mais, à priori, cette fois, Nintendo y a échappé (officiellement du moins).

