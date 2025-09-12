Nintendo aurait été piraté par le groupe de hackers Crimson Collective

Crimson Collective, un groupe de pirates informatiques, affirme avoir infiltré les systèmes internes de Nintendo et mis la main sur "des ressources de production, des aperçus de développement et des sauvegardes". Comme "preuve", le groupe a publié une capture d'écran montrant, à priori, plusieurs dossiers.

A ce stade, on ne connait pas l'ampleur ni même la réalité de cette attaque. Crimson Collective n'a pas non plus expliqué ce qu'il comptait faire des dossiers récupérés.

Cependant, les hackers de Crimson Collective ont multiplié ces derniers temps les attaques, notamment contre Red Hat a qui ils auraient volé 570 Go de données et notamment des données d'identifiants d'authentification de clients qu'ils auraient ensuite cherché à monnayer. Il est possible que le groupe cherche à faire la même chose avec Nintendo.

Certains spécialistes pensent que Crimson Collective cherche avant tout à gagner en notoriété et surtout à "établir sa crédibilité auprès des cybercriminels par des attaques de grande envergure ".

Le journaliste d'investigation sur la cybercriminalité Brian Krebs a relevé par ailleurs que les messages Telegram du groupe était signés Miku, surnom d'un jeune anglais de 19 ans nommé Thalha Jubair, connu pour son appartenance au groupe de hackers LAPSUS$ et qui est suspecté de faire partie du groupe Scattered Spider (qui rançonne de grands groupes depuis 2022 ). Cependant, Thalha Jubair est (à priori) en détention provisoire en attendant son procès...

Autant dire qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, d'autant plus que Nintendo n'a pas encore réagi officiellement.

