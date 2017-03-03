Nintendo Switch : remplacez facilement la batterie de vos Joy-Con grâce à un kit bientôt en vente sur le NINTENDO STORE

A partir du 18 février 2027 , une nouvelle législation de l'Union européenne imposera à tous les appareils fonctionnant sur batteries, de permettre leur remplacement facilement, à la façon des appareils fonctionnant sur piles jetables.

En conséquence, Nintendo va sortir d'ici la fin de l'année en Europe, un nouveau modèle de Nintendo SWITCH 2 incluant une batterie remplaçable mais aussi des Joy-Con 2 avec une batterie remplaçable. Ce nouveau modèle remplacera progressivement l'ancien et quand à la première Switch, elle cessera tout simplement d'être vendue en Europe.

Quant aux Joy-Con de la première Switch, notez que Nintendo mettra d'ici peu un kit de remplacement de batterie en vente sur le NINTENDO STORE.

Ce kit inclura :

Batterie de remplacement : modèle HAC-006(-01)

Tournevis cruciforme PH00

Pince en plastique

Séparateur en plastique (le manche de la pince fournie peut être utilisée à cette fin)

Ruban adhésif double face (avec film protecteur bleu)

Pour le moment, la date de sortie et le prix de ce kit ne sont pas connus mais Nintendo a mis en ligne plusieurs tutos pour expliquer comment remplacer les batteries, sachant qu'en fonction des modèles certains Joy-Con ont des batteries non amovibles et ne pourront donc être remplacées que par des professionnels. Pour tout savoir, retrouvez les liens des pages mises en ligne par Nintendo.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi : La nouvelle Switch 2 inclura aussi de nouveaux Joy-Con avec une batterie remplaçable

Voir aussi :

Source : Nintendo