Nintendo dévoile une illustration inédite de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible depuis bientôt deux mois mais avec les fêtes qui se profilent à l'horizon, Nintendo nous fait une petite piqûre de rappel en publiant une illustration inédite de notre princesse préférée.

Pour mémoire, dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ce n'est pas Zelda mais Link qu'il faut sauver en utilisant toute la sagesse de la princesse...

Faites appel à la sagesse de la princesse Zelda pour sauver le royaume d'Hyrule dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch. D'étranges failles sont apparues à travers Hyrule et ont causé la disparition de ses habitants... ainsi que d'un certain épéiste. C'est désormais à la princesse Zelda qu'il revient de voler au secours de son royaume. Faites équipe avec la mystérieuse fée Tri et utilisez les pouvoirs du sceptre de Tri pour apprendre comment créer des reproductions, aussi appelées échos, de toutes sortes de choses. Vous pourrez ensuite créer ces échos à volonté pour résoudre des énigmes et affronter vos ennemis. Créez par exemple des échos de cubes d'eau pour atteindre de nouvelles hauteurs, construisez des ponts à l'aide de vieux lits, lancez des rochers sur vos ennemis et découvrez par vous-même toutes sortes de combinaisons d'échos pour faire les choses à votre façon. Vous pouvez même créer des échos de monstres pour qu'ils combattent à vos côtés !

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible depuis le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec NOTRE TEST DE ZELDA ECHOES OF WISDOM SUR NINTENDO SWITCH

