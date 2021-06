Mario Party Superstars : comparaison des mini-jeux Nintendo Switch vs N64

Mario Party Superstars est l'une des surprises dévoilées dans Nintendo Direct de l'E3 (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI.) Il s'agit d'un nouvel opus d'anthologie qui compile près de 100 mini jeux mais aussi 5 plateaux issus des différent épisodes sortis jusqu'à présent et notamment des premiers épisodes sortis sur la N64 (cela ne nous rajeunit pas...) L'occasion pour GameXplain de nous proposer une petite vidéo de comparaison entre les mini jeux de la N64 et ceux de la Nintendo Switch pour nous donner de ce qui nous attend et voir si on y gagne vraiment au change... En prime, retrouvez ci-dessous, une présentation du jeu.

Pour rappel, Mario Party Superstars sera officiellement disponible le 29 octobre 2021 .

Avis aux superstars ! Jouez sur 5 plateaux classiques de l'ère Nintendo 64 et amusez-vous avec 100 mini-jeux issus de toute la série dans Mario Party Superstars sur Nintendo Switch ! Une brillante collection de plateaux Nintendo 64 Mario Party est de retour avec cinq plateaux classiques tirés des jeux Mario Party sur Nintendo 64 ! Faites la course sur le Gâteau d'anniversaire de Peach et son magnifique glaçage floral du tout premier jeu Mario Party, et tentez d'obtenir un maximum d'étoiles (tout en mettant des bâtons dans les roues de vos adversaires), ou faites votre possible pour ne pas perdre toutes vos pièces dans la Station spatiale lorsque le compte à rebours du rayon de pièces de Bowser tombe à zéro. Mario Party est un jeu riche en rebondissements, alors restez vigilants ! De plus, tous les modes de jeu sont maintenant compatibles avec le jeu en ligne ! 100 mini-jeux classiques tirés des épisodes sur Nintendo 64, Nintendo GameCube et bien plus ! Plongez-vous dans une brillante collection de mini-jeux issus de toute la série Mario Party. Que vous soyez en train d'engranger des pièces pour mettre la main sur encore plus d'étoiles en mode jeu de plateau, ou simplement en train de vous entraîner en mode programme libre, vous pourrez goûter aux joies d'être le dernier en lice dans Champi-couleurs ou Maskass a dit. Tous les mini-jeux se jouent avec les boutons, vous pouvez donc aussi bien utiliser une ou deux manettes Joy-Con, qu'une manette Nintendo Switch Pro ou encore une Nintendo Switch Lite. Jouez à plusieurs, peu importe la distance qui vous sépare Lancez les festivités où vous voulez, quand vous voulez, sur une seule console, en mode local sans fil ou encore en ligne. La partie est automatiquement sauvegardée après chaque tour lorsque vous jouez entre amis en mode jeu de plateau, vous permettant de conserver votre progression d'une session à l'autre. De plus, vous pouvez utiliser des autocollants pour encourager (ou non) les autres joueurs présents sur le plateau. Tous les modes de jeu sont aussi compatibles avec le jeu en ligne, vous pourrez affronter vos amis ou des adversaires du monde entier sur une poignée de mini-jeux au cours d'une session rapide, ou encore dans un marathon qui s'étale sur 30 tours ! Ou que vous soyez dans le monde, le goût de la victoire sera toujours aussi doux (et le vol d'étoiles aussi savoureux !)

