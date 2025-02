Mario & Luigi : L'épopée fraternelle reçoit une mise à jour et passe en version 1.0.1 - Détails

Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est l'un des grands jeux de la fin dernière sur Nintendo Switch. Premier titre de la licence à débarquer sur console de salon (et sur Switch) le jeu a plutôt bien été accueilli (notamment par votre site préféré- non pas celui-là ! On va devoir faire la blague encore combien de fois ?)

Si vous avez déjà le jeu, sachez qu'il a reçu il y a peu une mise à jour le faisant passer en version 1.0.1. Au programme diverses corrections et améliorations.

En attendant que les notes de mises à jour FR soient publiées par Nintendo, retrouvez la traduction des notes publiées par Nintendo of America ci-dessous.

Dernière mise à jour : Ver. 1.0.1 (publiée le 18 février 2025 ) Corrections de bugs Le joueur ne pouvait pas acquérir le Charme de chance DX, même en atteignant 100 ou plus dans Rallye marteau de Connexia.

Le compteur de dégâts pour l'attaque « Casque de saut » de Luigi n'afficherait qu'une seule valeur numérique.

Tuer un Méga Amptéryx avec « Surprise Iron Ball » tout en ayant la prise de combat « Coinpiler » équipé a pour conséquence que le joueur n'a gagné aucun point d'expérience.

Vaincre tous les monstres avec la prise « Countdown to Crush » et provoquer la chute de plusieurs objets, tout en terminant un défi en même temps, a entraîné l'impossibilité de recevoir les récompenses du défi, ce qui a entraîné un verrouillage logiciel du jeu.

La cinquième Borne a pu être acquise plus tôt que prévu.

Le combat contre le boss dans l'île du grand phare barbouillé ne se déroulait pas à l'endroit prévu, bloquant la progression du jeu.

Tenter de rappeler Luigi dans la grotte de l'île d'Insolinsul entraînerait la répétition répétée du processus, bloquant ainsi la progression du jeu.

Les joueurs n'ont pas pu progresser davantage lors de la première apparition du groupe Zero sur Terra Isola.

De plus, d’autres bugs ont été corrigés.

Pour rappel, Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est disponible depuis le 7 novembre 2024 sur Nintendo Switch. Plus de détails avec notre revue de presse du jeu.

Source : Nintendo