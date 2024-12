Mario & Luigi : L'épopée fraternelle aurait pu s'appeler Mario & Luigi Wonder

Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est disponible depuis le mois dernier sur Nintendo Switch. Globalement, pour une première sortie sur Switch (et, plus largement, sur une console de salon), le jeu a été plutôt bien accueilli par les gamers.

Un peu comme dans Super Mario Bros. Le Film, le jeu met en avant le lien fraternel des deux héros, d'où son titre "L'épopée fraternelle". Cependant, dans une entrevue publiée par Nintendo Dream (et traduite par Nintendo Everything) Akira Otani, l'un des producteurs du jeu explique qu'un autre titre avait initialement été envisagé... Mario & Luigi Wonder !

Mais ça c'était avant que les développeurs découvrent que Nintendo sortait Super Mario Bros. Wonder (faut croire que le culte du secret chez Nintendo n'est pas une légende).

Les développeurs ont dû alors chercher un autre titre, et c'est comme cela qu'ils en sont venus à Mario & Luigi : Brothership (titre original de Mario & Luigi : L'épopée fraternelle) qui d'un côté évoque un navire (ship), raccord avec le Navisthme du jeu et de l'autre célèbre la fraternité de Mario & Luigi (brothership).

Finalement, quoiqu'on pense du jeu, Mario & Luigi : L'épopée fraternelle / Brothership est un titre qui, à notre humble avis, convient beaucoup mieux au jeu tout comme Super Mario Bros. Wonder semble parfait pour les dernières aventures de Mario.

Pour rappel, Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est disponible depuis le 7 novembre 2024 sur Nintendo Switch.

LIRE NOTRE TEST DE MARIO & LUIGI : L'EPOPEE FRATERNELLE SUR NINTENDO SWITCH

Lire aussi :