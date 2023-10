Super Mario Bros. Wonder - Nintendo retire la collision entre joueurs

Petit changement par rapport à la série New Super Mario Bros., Nintendo a retiré la collision entre joueurs dans Super Mario Bros. Wonder en multijoueur local. Cette modification vise à réduire le chaos et le stress du jeu en retirant une mécanique qui pouvait rendre les jeux New Super Mario Bros. chaotiques. Les joueurs ne se toucheront plus dans les niveaux en sautant et ne pourront plus se grimpe dessus, mais des interactions restent possibles, comme chevaucher un Yoshi ou sauver un autre joueur. Le directeur Shiro Mouri a effet expliqué au média Rolling Stones :

Lorsque nous avons fait le saut de la foi et supprimé les collisions, nous avons réalisé que cela éliminait une grande partie du stress. Par exemple, lorsque vous avez une plateforme étroite sur laquelle vous devez sauter, si quelqu'un se trouve là, il se met en travers de votre chemin.