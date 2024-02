Les Pokémon s'offrent la Une d'une édition spéciale du magazine TIME

Le 27 février prochain , c'est le Pokémon Day, un jour dédié aux Pokémon, les petits monstres de poche crées il y a plus de 25 ans et qui continuent de cartonner partout dans le monde. Pour l'occasion, les Pokémon se retrouvent en Une d'une édition spéciale du célèbre magazine TIME avec non pas une mais quatre couvertures différentes. une façon amusante d'être raccord avec le slogan de la licence "attrapez les tous" et, accessoirement, d'en vendre quatre fois plus.

Pour autant le contenu du magazine reste le même quelque soit la couverture et se concentre sur toute l'histoire de la licence. le magazine est forcément amené à devenir collector et on le trouve déjà sur Amazon (lien partenaire). Notez que mardi prochain pour le Pokémon Day, les fans pourront retrouvez un nouveau Pokémon Presents avec " plein d’actualités Pokémon palpitantes !"

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet. ,

Time Magazine released special Pokémon covers! pic.twitter.com/kJxYe6q6KQ — Leonhart (@LeonhartYT) February 17, 2024

Source : Nintendolife