LEGO Voyagers annoncé sur Nintendo Switch

LEGO Voyagers est l'un des jeux concernant la Nintendo Switch (1) dévoilés lors du Summer Game Fest 2025 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Pour faire simple, c'est un peu la revanche des petites briques de LEGO, celles qu'on perd tout le temps, et qui ici deviennent les héroïnes d'un jeu d'aventure en coopération !

Développé par les créateurs de LEGO Builder's Journey, nous invite à vivre un périple à deux dans le monde merveilleux et créatif des LEGO en coopération locale sur la même console ou en ligne. Le jeu n'a pas encore de date de sortie mais en attendant d'en savoir plus, nous vous invitons à découvrir un premier trailer et une présentation de LEGO Voyagers.

Les créateurs de LEGO Builder's Journey nous offrent une nouvelle aventure en coop pour 2 joueurs sur l'amitié et le jeu. Quand deux amis partent en mission pour sauver un vaisseau abandonné, ils embarquent dans un voyage qui surpassera leurs rêves les plus fous, pour finir par découvrir toute la valeur du lien qui les unit. Incarnez une brique LEGO. Roulez, sautez, emboîtez-vous et construisez dans de riches mondes de briques.

Découvrez un récit poétique et non verbal, dans de magnifiques environnements en briques, soutenu par une bande-son atmosphérique.

Résolvez les nombreux défis du jeu en coopération et découvrez que deux briques valent mieux qu'une. Jouez en local sur le même écran ou en ligne.

Invitez un ami à rejoindre votre aventure gratuitement. Tant que l'un de vous possède LEGO Voyagers, vous pourrez jouer ensemble à l'expérience coopérative complète. LEGO Voyagers pose des questions ouvertes sur la construction des amitiés, le partage des rêves et l'espace disponible. Cette aventure nous rappelle que même si jouer et être créatif est accessible à tous, c'est toujours mieux quand on le partage avec un ami.

