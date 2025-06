LEGO Party : le groupe LEGO annonce un concurrent pour Mario Party

Le groupe LEGO s'est servi du Summer Game Fest 2025 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) pour annoncé deux jeux.

Outre LEGO Voyagers (voir ici), la société a dévoilé LEGO Party! qui comme son nom l'indique est un party game, lorgnant à priori du côté de Mario Party. Au moins, le titre est explicite.

Mélangeant différents univers LEGO, le jeu permettra de jouer jusqu'à quatre sur le même écran avec des minifigs sur différents plateaux menant à près de 60 mini-jeux différents. Assez classique dans le fond, le jeu tentera de se distinguer par sa forme et l'originalité du monde des LEGO.

Prévu sur différentes plateformes, le jeu devra être "super génial" pour s'imposer sur consoles Nintendo ou les Mario party ne manque pas, et alors que la mise à jour Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV de Super Mario Party Jamboree de prévue le 17 juillet prochain promet d'être très original et vraiment fun...

En attendant de découvrir ce nouveau jeu, retrouvez la présentation et le premier trailer de LEGO Party!

LEGO Party! est un jeu délirant pour 4 joueurs qui casse des briques!

Affrontez vos amis dans des zones de défi loufoques et 60 mini-jeux hilarants inspirés de vos thèmes LEGO préférés tels que LEGO Pirates, LEGO Espace, LEGO NINJAGO et bien plus encore.

Rejoignez vos amis en ligne sur n'importe quelle plateforme ou réunissez-vous pour une soirée LEGO Party! Avec les nombreux modes de jeu et la myriade de minifigurines à débloquer, vous allez pouvoir construire la partie parfaite!

Défiez des joueurs proches de vous ou non, personnalisez votre personnage et participez à une multitude de super mini-jeux pour remporter un maximum de briques d'or par n'importe quels moyens! Évitez les monstres, les pièges et les lancers de dindes rôties, et progressez pour devenir la prochaine star de LEGO Party!

Jouez à votre façon: Invitez vos amis et déchaînez-vous sur le canapé en multijoueur ou choisissez l'option multijoueur en ligne pouvant réunir jusqu'à 4 joueurs. Luttez pour obtenir le score parfait dans Astro-ball, entraînez-vous contre l'horrible kraken dans Saute-kraken ou déhanchez-vous dans Cours d'aéro-brique, à plusieurs ou en solo !

Visez l'or: Le but de LEGO Party! est simple: être le joueur à récolter le plus de briques d'or! Utilisez des bonus pour prendre l'avantage et disposez des pièges pour pénaliser vos adversaires dans différentes zones de défi personnalisables inspirées de thèmes LEGO.

Tout est super génial: Testez vos réflexes, votre intelligence et votre connaissance de l'univers LEGO dans une multitude de mini-jeux délirants. Soyez le plus rapide à cuisiner pour des extraterrestres, courez dans des tombes qui s'effondrent, faites la course sur des circuits et bien plus encore, dans 60 mini-jeux uniques et hilarants.

Soyez vous-même: Avec plus d'un milliard de combinaisons de minifigurines issues d'ensembles LEGO emblématiques, vous pouvez opter pour un look classique ou créer votre minifigurine unique et excentrique. Exhibez votre création lors de la prochaine partie!