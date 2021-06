LEGO Builder's Journey : un casse-tête lunaire et poétique à découvrir sur Nintendo Switch

Il y a tellement de jeux qui sortent sur l'eShop de la Nintendo Switch qu'il arrive très souvent de rater des sorties et même d'être surpris en découvrant que certains jeux sont disponibles sur la console de Nintendo. C'est le cas de LEGO Builder’s Journey, un titre qui était jusque là une exclusivité Apple Arcade qui est sorti sur l'eShop la semaine dernière en toute discrétion. C'est un "petit" jeu à l'ambiance très particulière qui reprend le principe du puzzle-game Monument Valley (s'inspirant des œuvres d'Escher.) Le but du jeu est simplement de créer un chemin en utilisant des briques pour faire avancer un petit personnage... Simple à prendre en main, quasiment sans aucune indication, le jeu se veut une expérience comme un voyage étrange et merveilleux dans un autre monde fait de briques et de broc... Plutôt court mais vraiment très prenant, LEGO Builder’s Journey est malheureusement un peu cher... Pour avoir toutes les infos sur le jeu, comme le prix ou le poids, voir notre news dédiée.

Sinon, pour vous mettre dans l'ambiance et voir à quoi ressemble LEGO Builder’s Journey, retrouvez notre vidéo de gameplay ci-dessous, tout simplement hypnotique.