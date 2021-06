LEGO Builder's Journey : le puzzle-game à base de LEGO arrive sur Nintendo Switch - Infos, prix et date de sortie

Alors que l'on pensait que le prochain jeu LEGO à sortir sur Nintendo Switch serait LEGO STAR WARS La Saga Skywalker, finalement, ce sera LEGO Builder’s Journey, un titre que sera disponible ce mois-ci sur l'eShop de la Nintendo Switch. Développé en interne par Light Brick Studio, le studio du groupe LEGO au Danemark, LEGO Builder’s Journey est un puzzle-game sorti en 2019 sur Apple Arcade. Il s'agit d'un jeu d'énigmes simples et assez court mais pas dénué de charme et de poésie qui est comme une version LEGO du jeu multi primé Monument Valley (un puzzle-game s'inspirant des œuvres d'Escher) Sur Nintendo Switch, LEGO Builder’s Journey pourra être joué à la manette ou via l'écran tactile. Il prendra 1 Go d'espace dans la mémoire ou la carte SD de votre console. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez le trailer de la version Switch de LEGO Builder’s Journey ainsi que des capture d'écrans de la fiche eShop du jeu.

LEGO Builder’s Journey sera disponible le 22 juin 2021 sur l'eShop au prix de 19,99€

Des puzzles, de l’aventure et de belles relations.



Passez par les différents niveaux brique après brique, et résolvez des énigmes qui vous demanderont parfois de suivre leurs instructions... ou de faire preuve de créativité et d’ingéniosité.



Builder’s Journey est une énigme poétique qui se déroule dans l’univers des briques LEGO®, et qui prend vie avec les éléments LEGO® les plus réalistes ayant jamais pris vie sur écran. Laissez-vous transporter dans un monde à couper le souffle où se multiplient les effets du brique à brique, le tout avec une bande-son incroyable.



Votre aventure sera ponctuée de hauts et de bas, de défis et de victoires. Prenez le temps d’expérimenter et de jouer ; après tout, le voyage du constructeur consiste avant tout à découvrir qui nous sommes et où nous allons.