LEGO Builder's Journey se dote gratuitement d'un mode créatif

Sorti sur Nintendo Switch le 22 juin dernier LEGO Builder's Journey vient d'annoncer sortir un mode créatif gratuitement pour les possesseurs du titre. Grâce à celui-ci vous pourrez créer vos propres dioramas et paysages tout en prenant des captures d'écran grâce au mode photo intégré. Une véritable aubaine pour un jeu aussi beau que ne l'est LEGO Builder's Journey et qui ne coûte que la bagatelle de 19,99 euros sur l'eShop. Ce mode créatif vient s'ajouter au mode "aventure" du titre qui vous demande de faire jouer votre créativité et vos méninges pour construire des objets et des paysages en Lego. Une bande-annonce dédiée à ce mode créatif est disponible ci-dessous.

La mise à jour du mode créatif arrive dans LEGO Builder's Journey le 14 avril ! Libérez votre créativité et construisez vos propres dioramas LEGO. Ouvrez le mode photo où vous pouvez régler l'éclairage et l'angle de vue avant de prendre la photo parfaite de votre modèle et de la partager avec vos amis.