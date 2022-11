La version Nintendo Switch booste les ventes de NieR: Automata

Square Enix vient de révéler que les ventes totales de NieR:Automata qui s'élèvent désormais à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde; un chiffre qui inclut les versions physiques et numériques du jeu. Pour rappel, NieR:Automata a été lancé début 2017 sur PS4 et PC avant d'être porté l'année suivante sur Xbox One. Depuis le 6 octobre 2022 le jeu est disponible sur Nintendo Switch dans une The End of YoRHa Edition qui a été très bien reçue (lire notre test complet). Sachant qu'en juin dernier, le jeu s'était écoulé à 6,5 millions d'exemplaires , on peut en déduire que la version Switch du jeu a contribué quelque peu à booster ses ventes. Notez que dans le même temps, Square Enix annonce que NieR Replicant ver.1.22474487139 s'est écoulé à 1,5 million d'exemplaires.

Pour rappel, NieR:Automata The End of YoRHa Edition est disponible depuis le 6 octobre 2022 sur Nintendo Switch. Plus de détails, lire notre test complet et la revue de presse du jeu.

Source : Nintendolife