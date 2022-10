NieR: Automata : comparaison PS4 VS Nintendo Switch

Officialisé lors du NINTENDO DIRECT MINI: PARTNER SHOWCASE diffusé en juin dernier (et dont vous pouvez retrouver tous les détails dans notre news spéciale) NieR:Automata The End of YoRHa Edition sort dans quelques jours sur Nintendo Switch. C'est une vraie surprise qui va permettre au jeu de rencontrer une toute nouvelle audience. Mais la version Switch est-elle à la hauteur de la réputation du jeu ? En attendant de vous donner notre avis avec un test complet, nous vous invitons à regarder une petite vidéo (de ElAnalistaDeBits ) très bien réalisée qui compare différentes séquences du jeu dans ses versions PS4 et Nintendo Switch. Textures, distance d'affichage, résolution, fréquence d'image et temps de chargement sont ainsi passés en revue. L'occasion de voir que le jeu a, semble-t-il bien été adapté aux spécificités de la Switch et qu'il tourne en 1080p et semble bloqué en 30 Fps... Retrouvez la vidéo ci-dessous et quelques arrêts sur image en captures d'écran. Evidemment, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, NieR:Automata The End of YoRHa Edition sera disponible le 6 octobre 2022 sur Nintendo Switch. Plus de détails dans la news d'annonce du jeu.

