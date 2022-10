NieR:Automata The End of YoRHa Edition : premières notes et premiers tests de la version Nintendo Switch

NieR:Automata The End of YoRHa Edition sort enfin sur Nintendo Switch. En attendant notre test complet, nous vous invitons à découvrir les premières notes reçues par le jeu et les premiers avis publiés sur les sites étrangers. Ce n'est qu'un bref aperçu avant que tous les sites spécialisés ne publient leurs avis mais cela donne une première tendance. En ce qui concerne le jeu en lui-même, il n'y a pas de grosses surprises puisqu'il reste unanimement apprécié mais on note surtout que le portage est globalement, lui aussi salué. Certains sites allant même jusqu'à affirmer qu'il s'agit du meilleur à ce jour sur la console de Nintendo. Retrouvez quelques notes ci-dessous avec des citations et des liens vers les tests concernés.

Pour rappel, NieR:Automata The End of YoRHa Edition sera disponible le 6 octobre 2022 sur Nintendo Switch. Plus de détails dans la news d'annonce du jeu.

VOIR AUSSI : NieR: Automata : comparaison PS4 VS Nintendo Switch

,

VOIR AUSSI :

Source : Metacritic