Knuckles : premier trailer de la série spin-off des films Sonic prévue sur Paramount Plus

Pour patienter avant la sortie de SONIC 3, Le Film, prévu en fin d'année, les fans vont pouvoir retrouver leurs héros préférés sur le petit écran. En effet, la série dérivée basée sur Knuckles débarque en avril prochain sur Paramount Plus. La série prend place juste après les événements du deuxième film et permet de retrouver, Knuckles, Sonic et Tails mais aussi Maddie (Tika Sumpter) et Wade (Adam Pally). Dans la version originale, Sonic a toujours la voix de Ben Schwartz et Knuckles est toujours personnifié par Idris Elba. Logiquement, le casting FR devrait être le même que celui des films.

En attendant de pouvoir découvrir les 6 épisodes de la série prévue le 26 avril 2024 , une première bande annonce vient d'être publiée. Retrouvez-là ci-dessous.

,

Lire aussi :