Liste française des 234 Pokémon encore manquants dans Pokémon Epée et Bouclier

Avec la sortie du DLC 2 du pass d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier (voir notre test complet ICI) les derniers jeux Pokémon disponibles sur Nintendo Switch semblent "complets", même si nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles mises à jour voire de nouveaux DLC... Pour autant, même si de nombreux Pokémon ont été ajoutés au fil des mois, les 898 Pokémons qui existent officiellement ne sont pas encore tous présents dans le jeu. En effet, il en manque encore 234. Finiront ils par débarquer à Galar ? Mystère... En attendant, si vous vous demandez quels Pokémon vous ne pouvez pas attraper dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier retrouvez notre liste récupérée sur le site de référence Serebii.net, et entièrement traduite par nos soins (parce que vous le valez-bien évidemment.)

Liste des Pokémon (noms en français) encore absents dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier au 31 octobre 2020.

Génération I

Aspicot Coconfort Dardargnant Roucoul Roucoups Roucarnage Rattata Rattatac Piafabec Rapasdepic Abo Arbok Paras Parasect Mimitoss Aéromite Férosinge Colossinge Chétiflor Boustiflor Empiflor Racaillou Gravalanche Golem Doduo Dodrio Otaria Lamantine Tadmorv Grotadmorv Soporifik Hypnomade Voltorbe Électrode

Génération II

Germignon Macronium Méganium Héricendre Feurisson Typhlosion Kaiminus Crocodil Aligatueur Fouinette Fouinar Coxy Cokyclaqu Mimigal Migalos Wattouat Lainergie Pharamp Granivol Floravol Cotovol Capumain Tournegrin Héliatronc Yanma Cornèbre Feuforêve Zarbi Girafarig Pomdepik Forretress Scorplane Snubbull Granbull Teddiursa Ursaring Limagma Volcaropod Malosse Démolosse Phanpy Donphan Cerfrousse Queulorior

Génération III

Medhyèna Grahyèna Chenipotte Armulys Charmillon Papinox Blindalys Nirondelle Hélédelle Arakdo Maskadra Balignon Chapignon Parecool Vigoroth Monaflémith Makuhita Hariyama Tarinor Skitty Delcatty Méditikka Charmina Posipi Négapi Muciole Lumivole Gloupti Avaltout Chamallot Camérupt Spoink Groret Spinda Cacnea Cacturne Mangriff Séviper Morphéo Kecleon Polichombr Branette Tropius Eoko Coquiperl Serpang Rosabyss Lovdisc Deoxys

Génération IV

Tortipouss Boskara Torterra Ouisticram Chimpenfeu Simiabraz Tiplouf Prinplouf Pingoléon Etourmi Etourvol Etouraptor Keunotor Castorno Crikzik Mélokrik Kranidos Charkos Dinoclier Bastiodon Chenity Cheniselle Papilord Pachirisu Mustébouée Mustéflott Capidextre Magirêve Corboss Chaglam Chaffreux Korillon Pijako Vortente Écayon Luminéon Yanmega Scorvol Tarinorme Phione Manaphy Darkrai Shaymin Arceus

Génération V

Vipélierre Lianaja Majaspic Gruikui Grotichon Roitiflam Moustillon Mateloutre Clamiral Ratentif Miradar Feuillajou Feuiloutan Flamajou Flamoutan Flotajou Flotoutan Zébibron Zéblitz Larveyette Couverdure Manternel Couaneton Lakmécygne ivaldaim Haydaim Mamanbo Anchwatt Lampéroie Ohmassacre Meloetta

Génération VI

Marisson Blindépique Boguérisse Feunec Roussil Goupelin Grenousse Croâporal Amphinobi Lépidonille Prérégrain Prismillon Hélionceau Némélios Flabébé Floette Florges Cabriolaine Chevroum Couafarel Hoopa

Génération VII

Picassaut Piclairon Bazoucan Manglouton Argouste Crabagarre Crabominable Plumeline Météno Dodola Denticrisse

Pour rappel, vous pouvez toujours retrouver le début de Pokémon Epée / Bouclier dans notre vidéo en français ICI , la revue de presse avec tous les tests français et étrangers LA ainsi que les détails du pass d'extension, son prix et toutes les infos en cliquant LA.

