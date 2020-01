En plus de proposer deux nouvelles îles à explorer par le biais de l'Expansion Pass, Pokémon Epée et Pokémon Bouclier nous permettront d'acquérir deux Pokémon légendaires exclusifs : Wushurs, son évolution Shifours et Sylveroy. Pour en apprendre davantage sur ces nouveaux venus, nous vous laissons découvrir leur présentation en vidéo ci-dessous.