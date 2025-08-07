Hollow Knight : Silksong : enfin présent dans l'Indie World?- ou pas

C'est un running gag qui dure depuis plus de six ans.

Hollow Knight : Silksong va-t-il enfin dévoiler sa date de sortie, à priori prévu pour cette année à l'occasion de la diffusion, ce jour, d'un nouvel INDIE WORLD ?

Depuis plusieurs mois , à chaque nouvel évènement Nintendo, on y croit. Donc pourquoi pas cette fois ?

Peut-être parce qu'un leaker, plus ou moins célèbre, nommé SwitchForce (qui avait prévu la diffusion de cet Indie World- diffusé chaque été) prétend justement qu'Hollow Knight : Silksong n'y sera pas.

A chaque fois qu'on attend le jeu, il n'y est pas, alors peut-être qu'il y sera alors qu'on ne l'attend pas !

Une chose est sûre cependant, Hollow Knight : Silksong sera jouable plus tard ce mois-ci sur le stand Xbox de la gamescom.

Pour avoir le fin mot de l'histoire (enfin peut-être pas), rendez-vous tout à l'heure dès 15h (heure de Paris) pour découvrir ce que nous réserve ce nouvel INDIE WORLD.

Découvrez un immense empire hanté dans Hollow Knight : Silksong, la suite du jeu d'action-aventure récompensé. Incarnez Hornet, la princesse protectrice de Hallownest et aventurez-vous dans un tout nouveau royaume régi par la soie et les chants ! Capturée et transportée dans ce monde inconnu, Hornet devra combattre ses ennemis et résoudre des mystères dans sa périlleuse ascension pour atteindre le sommet du royaume.

Hollow Knight : Silksong est prévu pour les fêtes de fin d'année sur PC, Xbox mais aussi Playstation, Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2. En attendant plus de précisions, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

