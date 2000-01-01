DRAGON QUEST VII Reimagined : une démo en approche sur PC, Xbox series, PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Version "réimaginée" du classique des années PsOne en 2000 (déjà porté en 2013/2016 sur 3DS) DRAGON QUEST VII Reimagined sera l'un des grands jeux du mois de février sur de nombreuses plateformes dont les deux Switch.

Si vous avez hâte d'y (re)jouer, sachez qu'une démo gratuite arrive demain sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Vous pourrez commencer l'aventure et sauvegarder votre progression dans le jeu final.

Une bonne nouvelle pour les fans, alors que la franchise fête cette année ses 40 ans que Square Enix a accompagné par la publication de la cinématique d'intro du jeu qua nous vous invitons à voir sur cette page. En prime, retrouvez une jolie illustration du manga de Kamui Fujiwara.

Notez que sur l'eShop, le jeu prendra près de 6,8 Go d'espace (plus 7 Go supplémentaire sur Switch 2 et 5 Go sur Switch 1). Attention ! Contrairement à de nombreux jeux sortant à la fois sur Switch et Switch 2, les deux versions seront distinctes et si vous optez pour la version Switch 1 du jeu, il n'y aura pas de pack de mise à niveau pour la Switch 2- voir détails ICI

Pour rappel, DRAGON QUEST VII Reimagined est attendu le 5 février 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

« Le monde ne se résume pas à cette île, et on va le prouver ! » Embarquez pour une histoire à la croisée du passé et du présent dans Dragon Quest VII Reimagined ! Vous incarnez un fils de pêcheur, un jeune garçon plein de curiosité qui n'a jamais rien connu d'autre que la paisible île de Melyor. Votre périple commence par une simple question : le monde se résume-t-il à cette île ? Parti en quête d'une réponse avec vos amis d'enfance, vous pénétrez dans le sanctuaire des Mystères et êtes aspiré vers les temps passés. En explorant cette autre époque, vous allez faire une terrible découverte : des continents entiers se sont retrouvés scellées par une force maléfique. L'avenir de ces continents et le destin entier de la planète est désormais entre vos mains. Dragon Quest VII Reimagined réinvente le RPG emblématique en lui insufflant une nouvelle identité visuelle. Les personnages dessinés par Akira Toriyama sont recréés en 3D avec un tout nouveau style de modélisation aux reliefs chaleureux et palpables. Les décors et donjons ne sont pas en reste avec des graphismes chatoyants en style diorama. De plus, la prise en main a été repensée et le scénario ajusté. Les habitués de la série seront enchantés de se replonger dans l'histoire de Dragon Quest VII, avec ses nombreux moments de joie et d'émotion, dans cette nouvelle version remise au goût du jour. Quand aux joueurs désireux découvrir la série, ils trouveront dans cette aventure un point d'entrée idéal vers la saga. Un diorama qui prend vie sous vos yeux Dragon Quest VII Reimagined propose un style graphique raffiné grâce à ses arrières-plans en diorama qui sublimeront le style des personnages d'Akira Toriyama. Des forêts splendides aux villes animées, en passant par des ruines anciennes et des monstres terrifiants, chaque recoin de ce riche univers regorge de vie et de personnalité, rendant chaque instant de l'aventure mémorable. Traversez l'histoire pour sauver le présent Des fragments de tablette de pierre disséminés permettent d'activer des portails menant à des époques oubliées, qui sont chacune confrontées à des crises graves. Intervenez pour sauver ces îles perdues, élucidez les énigmes et faites-vous des alliés dans le passé pour faire revivre le présent. Une aventure épique à la narration améliorée L'histoire de Dragon Quest VII Reimagined est contée sous la forme de saynètes suivant le fil de l'intrigue. Le scénario a été rendu plus clair et plus fluide. Des combats classiques optimisés ! Le système de combat de Dragon Quest VII Reimagined bénéficie de plusieurs améliorations. Parmi les nouveautés, les « privilèges de vocation », des aptitudes propres à chaque classe qui peuvent être par exemple des attaques groupées ou encore des compétences de soutien. Ces privilèges permettront parfois de renverser le cours des combats, s'ils sont utilisés à bon escient. Autre ajout, la vitesse de combat peut être modifiée, et une option de combat automatique a été introduite. Les combats peuvent ainsi avancer rapidement et sans interruption d'un tour à l'autre si les paramètres de Tactique adéquats sont sélectionnés. De plus, lorsque l'équipe est sur la carte, elle peut à présent attaquer un ennemi par surprise et le vaincre instantanément s'il est plus faible. Avec « double emploi », exercez deux vocations en même temps ! La nouvelle fonction « double emploi » permet un style de jeu encore plus personnalisé. Grâce à elle, il devient possible pour un personnage d'exercer deux spécialisations à la fois, et avoir ainsi accès à deux fois plus de compétences, de sorts et de privilèges.

