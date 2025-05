DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake obtient une date de sortie sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Officialisé lors du dernier Nintendo Direct spécial Nintendo Switch 1, DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake obtient aujourd'hui une date de sortie. La "réinvention des deux premiers opus de la trilogie d’Elric" sortira le 30 octobre 2025 sur PC, Playstation, Xbox, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation de DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ainsi qu'un court teaser. Plus d'infos sur le site de Square Enix.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake est une superbe réinvention des deux premiers opus de la trilogie d’Elric, rassemblés en un seul coffret. L’histoire de DRAGON QUEST I : Grâce aux efforts héroïques d'Elric de la légende, le Seigneur des Enfers a été vaincu et la paix est revenue en Alefgard. Hélas, elle ne n'a été que de courte durée car le diabolique Dragonlord a surgi et lâché une nouvelle fois une horde de monstres dans ce monde. Il revient désormais à vous, descendant d'Elric, d'éliminer la vermine et de porter secours aux peuples en danger ! L’histoire de DRAGON QUEST II : De nombreuses années se sont écoulées depuis que le héros a sauvé Alefgard, conférant à celui-ci le même titre que son illustre ancêtre. C’est ainsi que trois nouveaux royaumes fondés par les descendants d’Elric prospèrent désormais. Et pourtant, les ténèbres sont toujours présentes et une soudaine invasion de monstres démoniaques plonge à nouveau le monde dans le chaos. Seul un groupe de princes et princesses de la lignée d’Elric, se dresse contre ces forces maléfiques. Il est temps pour eux de partir à l’aventure et de rendre leur ancêtre fier d’eux !

