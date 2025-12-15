Divinity: Original Sin 2 s'offre une mise à niveau gratuite sur Nintendo Switch 2

Si vous avez suivi la cérémonie des GAME AWARDS diffusé la semaine dernière (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI), peut-être avez-vous été estomaqué par les images du prochain Divinity de Larian Studios...

Alors, le jeu semble encore loin d'une sortie, et pour le moment, rien ne dit qu'on le retrouvera sur Switch 2... Mais qui sait ?

En attendant, vous pouvez retrouver Divinity : Original Sin II - Definitive Edition sur la première Switch et même, depuis aujourd'hui sur la Nintendo Switch 2. En effet, le titre vient de s'offrir une sortie surprise sur la nouvelle console de Nintendo.

Mais attention ! Si vous ne possédez pas encore le jeu, achetez d'abord la version Switch 1 car celle-ci est actuellement disponible sur l'eShop, au prix de 24,99€ (jusqu'au 7 janvier ) alors que la Nintendo Switch 2 Edition est vendue au prix de 49,99€ .

Sachant que la mise à niveau (de la version Switch 1 à la version Switch 2) est gratuite, vous obtiendrez Divinity : Original Sin II - Nintendo Switch 2 Edition à 24,99€ .

C'est très étrange que le prix de la nouvelle édition ne soit pas aligné sur celui de la version switch (puisque la mise à niveau est gratuite), et ce sera forcément rageant, pour tous les joueurs qui acheteront directement le jeu au prix fort au lieu de l'avoir à moitié prix.

En attendant, retrouvez une vidéoi et quelques captures d'écran des fiches eShop du jeu. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

