Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition - Un nouveau DLC et un Roman Visuel dévoilés

Sorti depuis septembre 2019 sur Nintendo Switch, Divinity : Original Sin II - Definitive Edition s'est vu enrichir d'un nouveau DLC gratuit dénommé The Four Relics of Rivellon dont nous vous laissons découvrir le trailer et un descriptif ci-dessous.

The Four Relics of Rivellon est le 5ème DLC gratuit ajouté à toutes les versions de Divinity : Original Sin 2 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac. Il s’agit du paquet cadeau le plus conséquent à ce jour, avec de toutes nouvelles quêtes, histoires et ennemis. Il a été développé en collaboration avec Anshar Studios et Fools Theory. Les joueurs pourront se lancer dans une nouvelle aventure, à la recherche de quatre ensembles d’armure éparpillés dans tout Rivellon, dans des quêtes qui comportent de nouveaux doublages et une nouvelle narration, ainsi que de terribles nouveaux affrontements et le boss Dragon Revenant. En accomplissant ces nouvelles quêtes, les joueurs recevront quatre nouveaux ensembles d’armure imprégné de propriétés magiques. Les quatre ensembles d’armure sont : Armure du Capitaine Un ensemble d’armure pouvant dominer l’esprit de ceux qui l’entourent. Chaque pièce accroît le pouvoir des Porte-bonheurs, la Persuasion et le Troc. Armure du Vautour Un ensemble d’armure légère qui, lorsqu’elle est complète, donne au porteur des ailes de vautour de façon permanente. L’ensemble complet améliore la portée et les dégâts infligés en hauteur. Armure de Contamination Un ancien ensemble d’armure créé à partir d’une magie que l’on croyait perdue depuis longtemps. Chaque pièce offre une résistance au poison et l’ensemble entier confère une immunité au poison ainsi qu’une capacité spéciale à produire des spores explosives qui provoqueront des dégâts aux ennemis en combat. Armure du Dévoreur Un ensemble d’armure dont on dit qu’il rend son porteur invincible. En combat, l’armure identifiera une certaine cible à distance et toute attaque sur cette cible ne pourra pas manquer et fera des dégâts supplémentaires.

En parallèle, Larian Studios a également dévoilé un roman graphique dénommé Divinity: Original Sin – Godwoken. Nous vous laissons ci-dessous son trailer de présentation et son descriptif.