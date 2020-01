Metacritic dévoile les jeux les mieux notés de l'année 2019

Connu pour son système de notation à 100 points qui fait une moyenne des critiques sur des séries TV, films, musiques et jeux vidéo, Metacritic a aujourd'hui dévoilé la liste des jeux les mieux notés de l'année 2019.

Divisée en plusieurs parties pour les différentes consoles et le PC, c'est bien évidemment la partie Nintendo Switch qui nous intéresse. Ainsi, le jeu de l'année sur Nintendo Switch selon les notes Metacritic est.... Divinity : Original Sin II - Definitive Edition, avec 93. Le jeu prend d'ailleurs la 3ème place au niveau des notes de jeux Switch sur Metacritic, derrière The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Odyssey, tout les deux à 97.

La place de la meilleure exclusivité Switch de 2019 est occupée par Fire Emblem : Three Houses, avec 89, qui arrive 3ème ex-aequo sur le classement global derrière Divinity : Original Sin II (93), Dragon Quest XI S (91) et à égalité avec Ori and the Blind Forest : Definitive Edition (89).

Voici le top 20 complet:

Divinity : Original SIn II - Definitive Edition - Larian Studios Games - 93 Dragon Quest XI S : Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition - Nintendo - 91 Ori and the Blind Forest : Definitive Edition - Xbox Games Studios - 89 Fire Emblem : Three Houses - Nintendo - 89 What Remains of Edith Finch - Annapuma Interactive - 88 Super Mario Maker 2 - Nintendo - 88 Downwell - Devolver Digital - 88 Cuphead - Studio MDHR - 87 Astral Chain - Nintendo - 87 The Legend of Zelda : Link's Awakening - Nintendo - 87 Assault Android Cactus+ - Witch Beam - 86 AI : The Somnium Files - Spike Cunsoft - 86 Star Wars Pinball - Zen Studios - 86 Luigi's Mansion 3 - Nintendo - 86 BlazBlue : Central Fiction - Special Edition - Arc System Works/PQube - 86 Slay The Spire - Mega Crit Games - 85 The Witcher 3 : Wilrd Hunt - Complete Edition - CD Projekt Red - 85 Cook, Serve, Delicious! 2!! - Vertigo Games - 85 Blaster Master Zero !! - Inti Creates - 85 Dragon Quest Builders 2 - Square Enix - 85

Pour ceux qui se demandent quels sont les 3 pire jeux de la Switch en 2019, les voici :

la 3ème place du pire jeu Switch de l'année revient à Mainlining, un jeu point and click sorti le 20 juin 2019 , qui possède une note moyenne de 38 sur Metacritic. La 2ème place est occupée par Back in 1995, un jeu d'horreur qui s'inspire de ses ancêtres de l'ère 32-bit (les premiers Resident Evil et Silent Hill par exemple), sorti le 24 mai 2019 , qui récupère une note moyenne de 37. La palme du pire jeu Switch de l'année selon Metacritic revient à Fight of Gods, un jeu de combat sorti le 18 janvier 2019 , qui a une note moyenne de 36.

Source : Metacritic