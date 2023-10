Cult of the Lamb : gratuit sur Nintendo Switch grâce à l'offre Jeux à l'Essai

A partir d'aujourd'hui, et durant sept jours , si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, vous pouvez télécharger et jouer à Cult of the Lamb, le roguelike infernal de Massive Monster. Cult of the Lamb est en effet le nouveau titre de l'offre JEUX A L'ESSAI qui permet d'acquérir un jeu pendant une semaine (un peu comme une location gratuite). Cult of The Lamb pourra donc être joué gratuitement du 25 au 31 octobre 2023 et si au terme de cette semaine, vous en voulez encore, vous pourrez l'acheter sur l'eShop à 14,99€ . C'est dans tous les cas une très bonne occasion de découvrir ce titre que nous vous conseillons fortement. Pour en savoir plus sur Cult of the Lamb, retrouvez notre test complet ICI.

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Nintendo Switch Online 12 mois : 19,99 € 3 mois : 7,99 € 1 mois : 3,99 €

NSO + Pack Additionnel 12 mois : 39,99€



Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

