Cult of the Lamb s'offre une bande-son sur un magnifique double-vinyle

Après avoir accompagné ses fidèles sur Nintendo Switch et supports concurrents, Cult of the Lamb continuera de prêcher la bonne parole, mais cette fois-ci en musique ! Laced records et Just for Games viennent d'annoncer que le titre aura le droit à une OST au format double vinyle en octobre 2023. Disponible à partir du 13 octobre 2023 , vous aurez un aperçu des vinyles et de la bande-son ci-dessous.

Alors que le jeu s'apprête à sortir au format physique, l'édition vinyle de la bande-son de Cult of the Lamb est aujourd'hui annoncée dans une superbe édition comprenant deux disques premium de grammage lourd couleur rouge avec effet splatter noir. Ces deux LP seront logés dans une sublime pochette adorable à l'extérieur, dérangeante à l'intérieur, comme le jeu sait si bien le faire.

À propos de Cult of the Lamb (Original Soundtrack) 2LP : Voici un vinyle digne d'être adorée... Nous avons invoqué un coffret vinyle conçu pour célébrer la musique et l'art démoniaques de Cult of the Lamb. 42 titres spécialement masterisés pour le vinyle seront pressés sur des LP lourds avec des effets d'éclaboussures rouges et noires. Ils sont présentés dans une pochette gatefold de luxe ornée d'une illustration de l'illustrateur Carles Dalmau. Le compositeur et directeur audio de Cult of the Lamb, River Boy (Narayana Johnson), a dû relever le défi de refléter les deux facettes du jeu : la sécurité de la base du culte, où les marimbas, les maillets et d'autres "petits" instruments sonores sont intégrés dans des morceaux electronica lo-fi décontractés ; et les donjons, où des voix lourdement traitées et des éléments de synthétiseur grinçants se superposent à des rythmes denses et à des basses distordues pour créer une énergie occulte plus sombre.