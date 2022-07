Cult of the Lamb nous montre son culte en vidéo

Il n'est jamais facile de créer son propre culte, et ce n'est pas Massive Monster qui dira le contraire avec son jeu Cult of the Lamb. Attendu pour le 11 août prochain, le développeur ainsi que l'éditeur Devolver Digital nous ont concocté une petite vidéo présentant les différents personnages qui nous aideront à développer notre culte en jeu.

Montez votre propre culte dans un pays de faux prophètes, parcourez des régions étonnantes et mystérieuses pour faire croître une communauté de fidèles dans les bois et répandez la bonne parole pour devenir le seul culte véritable. CROISSEZ ET MULTIPLIEZ

Récupérez des ressources et utilisez-les pour bâtir de nouvelles structures, effectuez des rituels obscurs pour apaiser les dieux, et prononcez des sermons pour renforcer la foi de votre troupeau. ÉLIMINEZ LES INCRÉDULES

Explorez un monde généré aléatoirement tentaculaire, repoussez des hordes d'ennemis et triomphez des chefs rivaux afin d'absorber leurs pouvoirs et affermir l'hégémonie de votre culte. RÉPANDEZ LA BONNE PAROLE - LA VÔTRE

Entraînez votre troupeau et embarquez-le dans une quête pour explorer et révéler les secrets de cinq régions mystérieuses. Purifiez les incrédules, répandez l'illumination et effectuez des rituels mystiques. Ainsi peut-être deviendrez-vous le dieu-agneau tout-puissant.