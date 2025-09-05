Nintendo Switch 2

Cronos: The New Dawn dévoile son DLC scénarisé, CRONOS : LAZARUS

Par rifraff - Il y a 2 heures

Lors du Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails) le studio polonais Bloober Team, très actif actuellement puisqu'il vient d'annoncer un nouveau jeu Star Trek-voir ici) a dévoilé officiellement son premier DLC scénarisé pour Cronos: The New Dawn.

Nommé CRONOS : LAZARUS, ce DLC sera axé sur le combat et la fuite... En attendant d'en apprendre plus, retrouvez sur cette page un teaser de CRONOS : LAZARUS

CRONOS : LAZARUS

Maniez le pouvoir du Gardien dans cette extension de Cronos : The New Dawn axée sur le combat. Téléportez-vous, frappez et semez un chasseur implacable dans une course contre la montre pour ranimer une Essence perdue avant que le Collectif ne vous encercle.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. 

CRONOS : LAZARUS sera disponible cet automne sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo SWITCH 2. Retrouvez notre test complet de CRONOS THE NEW DAWN sur SWITCH 2

LIRE : Toutes les annonces du SUMMER GAME FEST 2026

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Quelques annonces du SUMMER GAME FEST 2026 :

Source : Com/lazarus
Cronos: The New Dawn
Bandai Namco
Bloober Team

  • 05 septembre 2025
  • Inconnue
  • Inconnue

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