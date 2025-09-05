Cronos: The New Dawn dévoile son DLC scénarisé, CRONOS : LAZARUS
Lors du Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails) le studio polonais Bloober Team, très actif actuellement puisqu'il vient d'annoncer un nouveau jeu Star Trek-voir ici) a dévoilé officiellement son premier DLC scénarisé pour Cronos: The New Dawn.
Nommé CRONOS : LAZARUS, ce DLC sera axé sur le combat et la fuite... En attendant d'en apprendre plus, retrouvez sur cette page un teaser de CRONOS : LAZARUS
CRONOS : LAZARUS
Maniez le pouvoir du Gardien dans cette extension de Cronos : The New Dawn axée sur le combat. Téléportez-vous, frappez et semez un chasseur implacable dans une course contre la montre pour ranimer une Essence perdue avant que le Collectif ne vous encercle.
Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
CRONOS : LAZARUS sera disponible cet automne sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo SWITCH 2. Retrouvez notre test complet de CRONOS THE NEW DAWN sur SWITCH 2
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