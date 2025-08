Cronos: The New Dawn aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch 2

Alors que nous avions appris à l'occasion du dernier Nintendo Direct Partner Showcase que Cronos: The New Dawn serait disponible sur Nintendo Switch 2, le studio Bloober Team vient également d'annoncer qu'une version physique sera proposée aux joueurs à la même date, soit le 5 septembre 2025 . De plus, des bonus seront également disponibles pour ceux qui privilégieront la petite cartouche. Côté distribution par contre ce sera une nouvelle fois une Gamekey, avec l'ensemble des données à télécharger sur la console ou votre carte mémoire. Préparez donc de la place, le titre sera tout de même relativement léger avec ses 24.4GB.

SURVIVEZ À L'AVENIR ET SAUVEZ LE PASSÉ

Dans un univers sinistre où le brutalisme de l'Europe de l'Est rencontre la technologie rétrofuturiste, Cronos: The New Dawn vous propose une histoire saisissante à mi-chemin entre le passé et l'avenir.

Dans le passé, vous découvrirez un monde en proie au Changement, un événement cataclysmique qui a bouleversé l'humanité à jamais. Quant à l’avenir, il vous plongera dans une lutte pour votre survie contre de dangereuses abominations qui mettront à l'épreuve vos réflexes et votre esprit tactique dans un environnement ravagé et désertique.

Vous êtes un voyageur au service de l'énigmatique Collectif, chargé de parcourir les terres désolées de l’avenir à la recherche de failles temporelles pouvant vous ramener dans la Pologne des années 1980.

ADAPTEZ-VOUS OU MOUREZ

Dans un monde désolé où le danger est omniprésent, votre survie dépend de votre capacité à élaborer des stratégies et à planifier à l'avance. Les ennemis que vous rencontrerez sont des créatures cauchemardesques, nées des restes de l'humanité. Pour les vaincre, vous devrez utiliser tout votre arsenal.

Vous pouvez manier les anomalies temporelles pour vous frayer un chemin à travers un environnement désolé et devrez piller des ressources pour renflouer vos réserves de munitions et de provisions limitées. Une bonne préparation vous sauvera la mise. Au combat, des décisions que vous devrez prendre en une fraction de seconde seront déterminantes pour votre survie.

NE LES LAISSEZ PAS FUSIONNER

Les créatures que vous tuez ne resteront pas mortes très longtemps. Pour devenir plus rapides, plus résistants et plus mortels, les ennemis vivants peuvent absorber les ennemis tombés au combat grâce à un processus macabre appelé la fusion.

Il n’existe qu'une seule façon d’empêcher ça. Brûler leurs corps. Le plus vite possible.

Si vous ne les brûlez pas, vous devrez faire face à des abominations en constante évolution qui pousseront vos capacités de combat dans leurs derniers retranchements.

MOISSONNEUSE D’ÂMES

Votre mission consiste à localiser des individus importants du passé qui ont péri dans l’apocalypse qui a suivi. À l’aide de votre toute-puissante Moissonneuse, vous pouvez extraire leur Essence afin qu’ils puissent vous accompagner dans le futur.

Mais ne vous méprenez pas : ces Essences auront un profond impact sur votre voyage.

Plus vous en transportez, plus votre combinaison sera envoûtée et augmentera ainsi vos prouesses sur le champ de bataille, mais aussi les murmures dans vos oreilles et vos troubles de la vision... Chacun vous rapprochant un peu plus de la folie.