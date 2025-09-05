Cronos: The New Dawn fête Halloween avec un skin gratuit

Dans quelques heures nous pourrons célébrer Halloween et ingérer moult kilos de sucreries le temps d'une soirée. Du côté des joueurs, c'est également l'heure de profiter de leurs jeux préférés avec quelques surprises. C'est notamment le cas de Bloober Team qui propose aux joueurs un skin spécial pour le personnage principal de Cronos: The New Dawn. Petite subtilité, la couleur du costume dépend de la plateforme sur laquelle vous jouez. Pour obtenir ce skin, il vous suffit de mettre à jour votre jeu dès à présent. Et si vous n'avez pas encore succombé à l'achat du jeu, sachez qu'il est actuellement en promotion avec une remise de -15%, le faisant tomber à 50,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch 2.

Source : Nintendo