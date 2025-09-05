Cronos: The New Dawn s'offre un nouveau mode de difficulté
Pour 2026, Bloober Team vous propose de découvrir une nouvelle approche dans son jeu Cronos: The New Dawn. Le studio vient en effet d'annoncer qu'un nouveau mode de difficulté dénommé Temporal Diver Mode sera disponible au début de l'année. Dans ce dernier, la santé des ennemis est réduite de moitié tandis que celle des Voyageurs est doublée. Ceci offre une progression plus fluide aux joueurs privilégiant l'histoire à l'action pure et dure. Rassurez-vous, le jeu conserve toute sa dimension survie : l'action frénétique et tous les éléments essentiels sont toujours présents. Seule la santé des ennemis est ajustée dans ce mode. Une fois terminé, les joueurs sont vivement encouragés à recommencer en difficulté standard (L'Enclume du Collectif) pour une expérience survival horror intense.