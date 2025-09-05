Cronos: The New Dawn s'offre un nouveau mode de difficulté

Pour 2026, Bloober Team vous propose de découvrir une nouvelle approche dans son jeu Cronos: The New Dawn. Le studio vient en effet d'annoncer qu'un nouveau mode de difficulté dénommé Temporal Diver Mode sera disponible au début de l'année . Dans ce dernier, la santé des ennemis est réduite de moitié tandis que celle des Voyageurs est doublée. Ceci offre une progression plus fluide aux joueurs privilégiant l'histoire à l'action pure et dure. Rassurez-vous, le jeu conserve toute sa dimension survie : l'action frénétique et tous les éléments essentiels sont toujours présents. Seule la santé des ennemis est ajustée dans ce mode. Une fois terminé, les joueurs sont vivement encouragés à recommencer en difficulté standard (L'Enclume du Collectif) pour une expérience survival horror intense.