Star Trek: Shadow Frontier annoncé sur Nintendo Switch 2

Paramount Games et Bloober Team viennent d'annoncer la sortie d'un nouveau jeu issu de la licence Star Trek. Dénommé Star Trek: Shadow Frontier, le titre se présente un jeu d'action-aventure destiné à un public plus adulte que d'habitude, étant donné qu'il propose une vision plus sombre de l'univers Star Trek. Nous vous laissons vous faire votre propre avis avec le trailer de présentation ci-dessous. Le titre est attendu sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, mais n'a pas encore de date de sortie officielle .

Après s’être écrasée sur une planète lointaine envahie par une étrange conscience, Ro Laren doit survivre dans un environnement aussi époustouflant que mortel.

Dans la plus pure tradition de Star Trek, la mission de Ro est guidée par le devoir et un but précis. Mais ici, la découverte a un prix terrible. Plus elle découvre de secrets, plus elle s’enfonce dans un labyrinthe corrompu où ses souvenirs se tordent et où la planète menace de la couper de la réalité. Ce n’est qu’en perçant les mystères de ce monde étrange que Ro pourra espérer faire la paix avec les démons de son passé, s’aventurant au cœur des ténèbres comme jamais auparavant.

EXPLORER - UNE RANDONNÉE VERS L'INCONNU

Star Trek : Shadow Frontier est un jeu d'action-aventure à la troisième personne, scénarisé et mature, se déroulant dans le vaste univers de Star Trek . Après s'être écrasé sur une planète lointaine envahie par une étrange conscience, Ro Laren doit survivre dans un environnement aussi fascinant que mortel.

Dans la plus pure tradition de Star Trek , la mission de Ro est guidée par le devoir et un but précis. Mais ici, la découverte a un prix terrible. Plus elle découvre de secrets, plus elle s'enfonce dans un labyrinthe corrompu où ses souvenirs se brouillent et où la planète menace de la couper de la réalité.

Ce n'est qu'en résolvant les mystères de cet étrange monde que Ro pourra espérer faire la paix avec les démons de son passé, s'aventurant hardiment au cœur des ténèbres comme jamais auparavant.

ENQUÊTEZ - LA PLANÈTE MORTELLE

Une entité planétaire a envahi le paysage… et l’utilise comme une arme. Des créatures nées de cet environnement patrouillent les terres et frappent sans prévenir, forçant Ro à des combats désespérés et à des fuites in extremis .

Chaque rencontre mettra votre détermination autant à l'épreuve que votre habileté . Vous devrez rester vigilant, attentif à votre environnement et choisir entre le combat et la manœuvre pour déjouer vos ennemis.

SURVIVRE - LA PEUR PREND DE NOMBREUSES FORMES

L'écosystème hostile représente une menace constante pour l'existence de Ro. Il cherche à absorber sa conscience, s'insinuant profondément dans son esprit et la tourmentant de visions obsédantes.

Des dangers et des obstacles environnementaux vous guettent à chaque tournant. L'exploration est à la fois votre seul chemin vers le salut et votre potentielle perte.

Tirez pleinement parti de la technologie emblématique de Star Trek pour prendre l'avantage : utilisez votre Tricorder pour scanner et analyser les objets et comptez sur votre fidèle Phaser pour résoudre les énigmes et repousser les ennemis.

DÉCOUVREZ STAR TREK COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VU.



Star Trek: Shadow Frontier ouvre une nouvelle voie à Star Trek : une aventure d'action-aventure mature et psychologique qui rend hommage aux valeurs fondamentales de la franchise : la curiosité et le courage. Aventurez-vous avec Ro Laren au-delà des limites de l'espace cartographié… et au-delà des frontières de la raison.



Un gameplay équilibré et varié mêle exploration, énigmes, combats et scènes cinématiques pour créer une aventure captivante et scénarisée qui récompense la patience, l'observation et les choix judicieux.