Animal Crossing : New Horizons : un clone improbable repéré sur PS5

Jeu emblématique de l'ère Covid, Animal Crossing : New Horizons est l'un des plus gros succès de la Nintendo Switch; un jeu phénomène qui ne peut que faire des envieux.

Ainsi, la page YouTube Good Vibes Gaming a repéré sur le Play Store, un jeu à venir en février 2026 sur PS5, Anime Life Sim qui n'est ni plus ni moins qu'un clone du jeu de Nintendo.

Le but est de construire la maison de ses rêves et de tisser des liens avec les autres habitants du coin dans un univers dynamique "inspiré de vos simulations de vie préférées". Le jeu permet en outre de pêcher et d'attraper des insectes mais aussi de planter des fleurs, de collectionner des fossiles et même de fabriquer des objets !

Alors, certes, Animal Crossing : New Horizons n'est pas le seul jeu du genre à permettre ce genre d'activités mais la plupart de ces jeux ne lui ressemblent visuellement pas autant !

Il suffit de regarder les captures d'écran ci-dessous pour s'en convaincre. Que ce soit, le décor ou le personnage principal jusqu'aux villageois qui sont tous "des animaux excentriques", tout nous renvoie à Animal Crossing : New Horizons.

Développé et édité par Maksym Vysochanskyy, déjà coupable de pas mal de "détournements" (dont certains disponibles sur l'eShop comme l'inénarrable Cyberpunk Speed Assassin qui pourrait être rigolo si ce n'était pas une grosse arnaque- même à 0,99€) Anime Life Sim est cependant loin de sa sortie. On peut se demander d'ailleurs si le développement du jeu a réellement commencé.

En effet, certaines images du jeu trahissent l'utilisation de l'IA avec des éléments improbables ou imbriqués bizarrement... Il faudra donc voir si finalement, Anime Life Sim arrivera l'année prochaine sur PS5 et si, soyons fou, il fera aussi bien, voire mieux, que son illustre "modèle" !

Présentation d'Anime Life Sim publié sur le Playstation Store (voir ici)

Créez votre vie d'anime parfaite dans cette charmante simulation sociale ! Construisez la maison de vos rêves, liez-vous d'amitié avec des voisins animaux excentriques et vivez des aventures sans fin dans un monde dynamique inspiré de vos simulations de vie préférées.



Principales caractéristiques :



Vie sociale riche : formez des amitiés avec des voisins animaux uniques, chacun avec des personnalités distinctes

Construisez votre paradis : concevez, décorez et agrandissez votre maison tout en aidant à développer la ville

Activités quotidiennes : pêchez, attrapez des insectes, jardinez, fabriquez des objets et découvrez des fossiles

Monde vivant : vivez les changements de saison, la météo dynamique et les événements spéciaux

Liberté créative : exprimez-vous à travers la mode, la conception de la maison et le développement de la ville

Renforcement de la communauté : aidez vos voisins animaux, gérez votre propre boutique et organisez des événements en ville



De la collecte d'objets rares à l'organisation de goûters, chaque jour apporte de nouvelles surprises. Deviendrez-vous le résident le plus populaire, créerez-vous la plus belle maison ou transformerez-vous votre ville en un paradis florissant ?

Commencez votre aventure kawaii dès aujourd'hui - votre vie d'anime parfaite vous attend !

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Voir aussi notre test complet et nos vidéos exclusives.

