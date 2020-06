Je crois que mon pire bug ça a été un bug sur Pokémon Or mais pas lié au jeu mais à l'Action Replay. J'étais petit et insouciant j'ai donc utilisé l'Action Replay pour avoir 100 supers bonbons (ça me saoulait de toujours cloner mes Pokémon tenant un Super Bonbon). Lorsque je l'ai rallumé, je ne pouvais plus ouvrir mon Sac / Inventaire. J'ai essayé de recommencer une partie mais lorsque je sauvegarde, il y a écrit que la sauvegarde s'est effectuée mais ça me fais toujours recommencer une nouvelle partie. Résultat, j'ai perdu mon jeu Pokémon préféré. Certes, j'ai le remake sur DS mais ça ne remplacera jamais l'original. Ça m'a bien servit de leçon et puisque ça été la première et dernière fois que j'ai utilisé une "triche / hack" dans un jeu vidéo.

