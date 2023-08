Zelda Tears of the Kingdom reçoit la mise à jour 1.2.1 - Tous les détails

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom vient de recevoir une mise à jour qui fait passer le jeu en version 1.2.1. Au programme diverses corrections concernant notamment la carte ou le Golemax, ainsi que "quelques améliorations". A priori, on peut s'attendre à ce que la mise à jour corrige aussi les derniers glitchs de duplication. Pour tout savoir, retrouvez ci-dessous les notes de mise à jour. Evidemment, si d'autres détails nous parviennent, nous vous les communiquerons.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

Ver. 1.2.1 (lancée le 22 août 2023) Problèmes corrigés Un problème a été corrigé qui provoquait d’intenses clignotements de l’écran lorsqu’un grand nombre de marqueurs étaient placés sur la carte.

Un problème a été corrigé qui empêchait les joueurs d’obtenir les contenus des coffres attachés aux Golemax quand ces coffres disparaissaient en conséquence des attaques Golemax.

Si un coffre a disparu, recharger les données de sauvegarde restaurera le coffre ou fera apparaître les contenus du coffre dans votre inventaire.

Si un certain évènement ne se déclenche pas en parlant avec Koltin après avoir récupéré tous les cristaux d’Elusis, télécharger ces données de mise à jour résoudra le problème afin que l’évènement soit déclenché.

Plusieurs autres problèmes ont été corrigés afin d’améliorer l’expérience de jeu.

