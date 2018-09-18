Nintendo Switch : 3 jeux dispo sur l'application Super Nintendo dont un inédit, jouable à la souris

Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent (re)découvrir trois nouveaux jeux rétro dès aujourd'hui sur l'application Super Nintendo de leur console dont un titre inédit en Europe : Mario & Wario.

Il s'agit d'un casse-tête sorti en 1993 uniquement au Japon sur Super Famicom et entièrement jouable à la souris. On y dirige la petite fée Wanda qui aide Mario (aveugle) à éviter les pièges tendus par Wario.

Pour jouer au jeu sur Nintendo Switch 2, il faut utiliser le mode souris des Joy-Con. Sinon, sur la première Switch, il faut brancher une souris.

Les deux autres jeux sont des titres eux aussi, sortis initialement en 1993, Fatal Fury Special, troisième opus de la série de jeux de combat de SNK et Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind, le tout premier titre de la série. Pour profiter de ces jeux (et des autres), il suffit simplement d'être abonné au Nintendo Switch Online et de lancer l'application Super Nintendo de la console qui devrait automatiquement se mettre à jour.

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

